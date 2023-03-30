YSK, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına yapılan itirazlarla ilgili kararını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi itiraz etmişti.

YSK’ya verilen itiraz dilekçelerinde Erdoğan’ın iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptığı ve yeniden aday olmasının Anayasaya aykırı olduğu belirtilmişti.

YSK KARARINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağıyla ilgili itirazları değerlendirdi.

YSK Başkanı Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“MİLLET PARTİSİ'NİN TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR”

*Bugün Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda ele aldığı konuları kısaca izah etmek istiyorum. Öncelikle Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirilmiş, oyçokluğu ile reddine karar verilmiştir.

*Yani, altı parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı unvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de kullanılabileceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

“ADAYLIKLARA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR”

*Kurumumuzun gündeminde olan bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine yönelik olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre Resmî Gazete'de geçici Cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiş, çarşamba günü saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiş; dün ve bugün yapılan çalışmalar ile söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir.

*Kurulumuza alfabetik sıraya göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır.

*Kurulumuz, her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazların değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oybirliği ile her üç aday yönünden; alfabetik olarak tekrarlıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir.

“CUMARTESİ GÜNÜ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK”

*Cumartesi günü, saat 14.00 itibarıyla da Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır.

*Ayrıca, bugün kurul gündemimizde söz konusu itirazların yanı sıra Cumhurbaşkanı'nca alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvurularda da değerlendirilmiş ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların reddine de karar verilmiştir.

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