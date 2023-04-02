YSK paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK Başkan ve üyelerine yönelik hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içerdiği iddiasıyla, sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada “Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavclığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

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