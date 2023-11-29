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Yunanistan, Ege’de yine tahrik peşinde!

Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türk ana karasına 14 mil uzaklıktaki Zürafa adasının Yunanistan’a ait olduğunu öne sürdü.

Emin ÖZGÖNÜL
Yayınlanma: 05:30 - 29 Kasım 2023 Güncellenme:
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Yunanistan, Ege’de yine tahrik peşinde!

Yunanistan, Ege'deki 21. adamıza da el koyuyor. Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ege denizinde bulunan ve Türk ana karasına 14 mil uzaklıkta olan Zürafa Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu öne sürerek, ‘'Türkler bu adayı zamanında ilhak etti ama bizim egemenlik meselemizdir, Yunan toprağıdır” dedi.

Giorgos Gerapetritis

Zürafa Adası, ABD'nin Dedeağaç üssünün de yakınında yer alıyor.

AMAÇ DENİZ YETKİ ALANI KAZANMAK: Zürafa, 1980'li yıllarda Yunanistan'ın denize beton döküp üzerine fener diktiği bir yapı. Toplam yüzölçümü 9 metrekare, sahillerinin uzunluğu 32 metre. Yunanistan bu yapıyı ele geçirerek deniz yetki alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

ISSIZ VE KAYALIK

Türkiye'nin ‘'Zürafa'', Yunanistan'ın ise ‘' Ladoxera'' adını verdiği adacık, Ege Denizi'nde Semadirek'in doğusunda ve Gökçeada'nın kuzeyinde yer alıyor. Üzerinde bir deniz feneri olan ıssız konumdaki adacık, Gökçeada ile Enez arasında ve Türkiye'nin münhasır egemenlik haklarının olduğu bölgede bulunuyor.

FIR alanı içerisinde olan adacığın toplam kıyı şeridi ise 32 metreyi buluyor. Adacık, Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddialarından dolayı da stratejik öneme sahip bulunuyor.

OLDU BİTTİ ÇABASI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ‘'Ege Denizi'ndeki Zürafa Adası, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Yunanistan Dışişleri Bakanı haddini aşan bir açıklama yaptı. Yunanistan bu adayı da, diğer 20 ada gibi oldu bittiye getirmeye çalışılıyor'' dedi.

Doğan Bekin

20 ADA 2 KAYALIK

Yunanistan bugüne kadar Ege Denizinde Türkiye'ye ait 20 ada ve 2 kayalığa el koyarak silahlandırdı.  Bu ada ve kayalıklar şöyle: “Koyun, Hurşit, Eşek, Bulamaç, Nergizcik, Marathi, Kalonimnoz, Keçi, Sakarcılar, Limoniye, Koufonisi, Gardhouronis, Fornos, Koçbaba, Ardıççık, Ardacık, Dihia, Dionisades, Küçük Çuha, Gavdos, Venedik (kayalık) ve Plati (kayalık.)”