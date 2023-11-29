Yunanistan, Ege’de yine tahrik peşinde!

Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türk ana karasına 14 mil uzaklıktaki Zürafa adasının Yunanistan’a ait olduğunu öne sürdü.

Emin ÖZGÖNÜL

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Yunanistan, Ege'deki 21. adamıza da el koyuyor. Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ege denizinde bulunan ve Türk ana karasına 14 mil uzaklıkta olan Zürafa Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu öne sürerek, ‘'Türkler bu adayı zamanında ilhak etti ama bizim egemenlik meselemizdir, Yunan toprağıdır” dedi.

Zürafa Adası, ABD'nin Dedeağaç üssünün de yakınında yer alıyor.

ISSIZ VE KAYALIK

Türkiye'nin ‘'Zürafa'', Yunanistan'ın ise ‘' Ladoxera'' adını verdiği adacık, Ege Denizi'nde Semadirek'in doğusunda ve Gökçeada'nın kuzeyinde yer alıyor. Üzerinde bir deniz feneri olan ıssız konumdaki adacık, Gökçeada ile Enez arasında ve Türkiye'nin münhasır egemenlik haklarının olduğu bölgede bulunuyor.

FIR alanı içerisinde olan adacığın toplam kıyı şeridi ise 32 metreyi buluyor. Adacık, Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddialarından dolayı da stratejik öneme sahip bulunuyor.

OLDU BİTTİ ÇABASI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ‘'Ege Denizi'ndeki Zürafa Adası, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Yunanistan Dışişleri Bakanı haddini aşan bir açıklama yaptı. Yunanistan bu adayı da, diğer 20 ada gibi oldu bittiye getirmeye çalışılıyor'' dedi.

20 ADA 2 KAYALIK

Yunanistan bugüne kadar Ege Denizinde Türkiye'ye ait 20 ada ve 2 kayalığa el koyarak silahlandırdı. Bu ada ve kayalıklar şöyle: “Koyun, Hurşit, Eşek, Bulamaç, Nergizcik, Marathi, Kalonimnoz, Keçi, Sakarcılar, Limoniye, Koufonisi, Gardhouronis, Fornos, Koçbaba, Ardıççık, Ardacık, Dihia, Dionisades, Küçük Çuha, Gavdos, Venedik (kayalık) ve Plati (kayalık.)”