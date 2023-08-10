Yunanistan’daki ‘Havlu Hareketi’ Türkiye’ye de sıçradı

Yunanistan'da işletmelere kiralanan plajların vatandaşların ücretsiz kullanımına açılması için başlatılan ‘havlu hareketi”, Türkiye’ye de sıçradı. İzmir Çeşme’de bir araya gelen çeşitli dernek ve platformların iki haftadır kıyıların halka ücretsiz açılması için yaptıkları eylem yeni bir boyut kazandı. Örgütlenmeler Ovacık’taki Azmak Koyu’nda, “Havlunu al da gel, toplantımıza katıl” sloganı ile etkinlik yapmaya, 'havlu hareketi’ başlatmaya karar verdi.

Latif SANSÜR

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Yunanistan'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek halkın denize ulaşımına işletmelerle yasak konulamayacağı, kıyıların halkın olduğu, vatandaşların hiçbir işletmeye bağlı kalmadan plajları kullanması gerektiğini savunanların başlattığı “Havlu Hareketi” Türkiye'ye de sıçradı.

İki haftadır Gücücek Koyu ihalesinin iptal edilmesi için eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan, vatandaşın denize girecek plaj bulamaz hale geldiğini savunan üç dernek ile iki platformun çağrısıyla 12 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'da Çeşme, Ovacık Mahallesi Azmak Koyunda, “Havlunu Al da Gel, toplantımıza katıl” sloganı ile etkinlik düzenlendi.

“HALKIN DENİZE ERİŞİMİNE YASAK KONULAMAZ”

Çağrıyı yapan örgütlenmelerin ortak açıklamasında Türkiye'de tüm deniz kıyılarının, koylar, plajlar, beach clup’ler, oteller, siteler ve işgalcilere değil, halka ait olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

* Deniz ve plajlar halkındır. Halkın denize erişimine yasak konulamaz, giriş parası alınamaz. Kıyılarımızın ve plajlarımızın, hükümetler ve belediyelerin göz yumması ile başta otel, beach-club sermayesi olmak üzere özel işletmeler tarafından işgaline karşı duruyoruz. Özellikle otel sermayesinin halka haram ettiği tüm plajların denetim görevi belediyelerdedir.

* Ancak plajlara erişim ve plaj hizmetlerinin ücretleri konusunda belediyeler, resmî kurumlar denetim yapmamakta, plajların halka haram edilmesine çanak tutmaktadırlar. Belediyeler ve resmî kurumlar hem yeni plaj kazandırmalı hem de sermayenin çöktüğü plajlarda halkın hakkını korumalıdırlar!

BAŞKANDAN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da konuyla ilgili olarak, bakanlığa bir çağrı yaptı. “Son dört yıl içerisinde dünyaca ünlü Ilıca Plajımız dahil olmak üzere ilçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz” diyen Ekrem Oran şöyle devam etti:

“Her yaz, plajlarımızda milyonlarca vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na resmi yollardan talepte bulunduk. Bakanlığımızın bu haklı talebimize olumlu dönüş yapacağını umut ediyoruz. Plajlarımızın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışımızla, ücretsiz ve halka açık olması tek temennimizdir.”

Yunanistan sahillerinde otel, motel, restoran ve beach clubların sahil işgallerine karşı “Havlu Hareketi” başlatılmıştı.

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