Yusufeli’nde 27 yıllık cami iş makineleriyle yıkıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sahası nedeniyle taşınma işlemleri devam ederken, ilçenin merkezinde bulunan Yeni Cami, ihaleyle hurdacılara teslim edildi. 27 yıllık cami, gece geç saatlerde iş makineleriyle yıkıldı.

Elif ÇAVUŞ

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Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle boşaltılan ilçe merkezindeki Yeni Cami'nin ihaleyle hurdacılara verildi. Vatandaşın yaptırdığı cami, dün gece geç saatlerde iş makineleriyle yıkıldı. 27 yıllık caminin yıkılışına şahitlik eden vatandaşlar o anları görüntüledi.

YIKIMLA İLGİLİ İSTİFA ÇAĞRISI

Caminin sadece minaresinin ortada kaldığı görüntülere yansırken, CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci yıkımla ilgili istifa çağrısında bulundu. Yıkılan caminin önünde konuşan Demirci, şunları söyledi:

* “Bir gece ansızın halkın parasıyla yapılan Yusufeli'nde bulunan Yeni Camimizi bir hurda parasına ihale ettiler ve hurdacılara teslim ettiler. Burada hurdacılar da suçlu olduğu kadar, ihaleyi bunlara veren idare de suçlu, bu idareye ses çıkarmayan siyasiler de suçlu.

* Bugüne kadar yapmış olduğumuz siyasette insana yapılan zulmü anlatıyorduk. Bu zulmün artık son bulması gerektiğini söylüyorduk ki, artık zirve yaptı ve Allah'ın evine dahi zulüm etmeye başladılar. Bunun hesabının sorulması gerekiyor.

* Bugüne kadar hep şunları duyduk, ‘Camiye ayakkabıyla girdiler, camiye içkiyle girdiler’ onların hiçbirisinin görüntüsü çıkmadı ama bugün camiye iş makineleriyle girdiklerinin şahidiyiz. Bunun hiçbir haklı açıklaması olmaz.

* Valiyi istifaya davet ediyorum, bunlara ses çıkartmayan kaymakamı istifaya davet ediyorum. Bunlara ses çıkartmayan, yol veren AK Parti teşkilatını, MHP teşkilatını istifaya davet ediyorum.”

“AKP CAMİ YIKAN PARTİ OLARAK TARİHE GEÇECEK”

İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Akyürek ise, “Yusufeli halkının hayallerini çaldınız. Şimdi esnafıyla, insanıyla yeni ilçeye taşınma sürecinde perişan ettiniz, bir bu kalmıştı bununla da zirve yaptınız. Cami yıkan bir parti olarak tarihe geçecek AK Parti. Üç kuruşluk demir parçası için Yusufeli halkının ilmek, ilmek o yıllarda üç kuruş para toplayarak yaptığı camiyi bir gecede gece vakti gizlice yıktınız. Bu caminin yıkılmasında en ufak bir çabası emeği olan herkesi lanetliyorum” diyerek sert tepki gösterdi.

“SADECE BİR AVUÇ DEMİRİ ALMAK İÇİN BU İHANET YAPILMAZ”

Yusufelili vatandaşlar da şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

* “Tarihte nice savaşlar oldu yerler fethedildi. Fakat hiçbirinde ibadethanelere zarar verilmedi. Sadece bir avuç demiri almak için bu ihanet yapılmaz.”

* “Yusufeli baraj olması nedeniyle taşındı evet ama bu kadar baraj yapılan il ve ilçeler gördüm, camiler yıkılmadı. Yusufeli'nde neden yıkıldı?”