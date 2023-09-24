Yüzlerini tişörtlerle gizleyip UNICEF’in bağışladığı bilgisayarları çaldılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, yüzlerini atlet ve tişörtlerle gizleyen hırsızlar, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından bağışlanan 9 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonunu çaldı. Düzenlenen operasyonda, 2'si yaşları küçük 3 şüpheli ile bilgisayarları satın alan 2 kişi yakalandı.

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Olay, 13 Eylül’de Sur ilçesindeki bir dernekte meydana geldi. Atlet ve tişörtlerle yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, UNICEF tarafından bağışlanan 9 dizüstü bilgisayar ile dernekte bulunan 2 cep telefonunu çaldı.

Dernek yöneticilerinin hırsızlığı fark etmesi üzerine, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİSİ ÇOCUK YAŞTA

Polis, dernek ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti. S.D. ve yaşları küçük olan H.B. ile H.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında malzemeleri satın alan ve isimleri belirtilmeyen 2 kişi de gözaltına alındı, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2’si çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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