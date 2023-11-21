Yüzme antrenörü, kick boksçu arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de yüzme antrenörü Emre Uçur birlikte eğlendiği kick boks sporcusu arkadaşı Fuat Yıldırım’ı bıçaklayarak yaraladı. Yıldırım bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti...

Selami AYDIN

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Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Yüzme antrenörü ve eski yüzme hakemi olan Emre Uçur (26) arkadaşı kick boks sporcusu Ferhat Yıldırım (26) ile birlikte önceki gece alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.

İddialara göre öfkelenen Uçur, yanında getirdiği ileri sürülen bıçakla Yıldırım'ı göğsünden ve koltuk altından yaraladı. Genç adamın kanlar içinde yere yığıldığını gören mekan sahipleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fuat Yıldırım, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sabaha karşı durumu kötüleşen Yıldırım doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrasında gözaltına alınan Uçur ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İki gencin uzun zamandır arkadaş oldukları belirtildi.