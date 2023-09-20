Zehir tacirleri bunu da yaptı! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı
İstanbul’a Bulgaristan’dan hasta nakli görünümünde uyuşturucu taşıyan şüphelilere operasyon düzenlendi. Sözde hasta nakli yapılan ambulansta paketler halinde Skunk bulundu.
Operasyon İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, Bulgaristan’da ülkemize uyuşturucu getirecek olan bir suç yapılanması belirleyince harekete geçti.
Şüphelilerin hasta nakli görünümünde uyuşturucu taşıyacakları anlaşıldı. Yapılan teknik takipte şüphelilerin Ambulansla İstanbul'a geldiği anlaşıldı.
AMBULANS TAKİBE ALINDI
Elde edilen bilgilerin ardından şüphelilerin ülkemize giriş yaptığı anlaşıldı. Ambulans İstanbul Narkotik Polisince takip edildi.
Araç Silivri'de bir dinlenme tesisine girince operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin durdurduğu ambulanstaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
116 KİLO UYUŞTURUCU
Ambulans polis ekiplerince didik didik arandı. Araç içerisinde 84 kilo Skunk (Hibrit esrar) ve 32 kilo kokain ele geçirildi.
EYÜPSULTAN'DA 44.5 KİLO SKUNK
Eyüpsultan'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen başka bir operasyonda ise 44.5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda Bosna Hersek uyruklu 4 şüpheli yakalandı.