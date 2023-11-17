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Zeren’in ölümü büyük yankı uyandırmıştı! Asansör faciasında yeni gelişme

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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Zeren’in ölümü büyük yankı uyandırmıştı! Asansör faciasında yeni gelişme

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim’de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. ve asansör firması sahibi H.T. tutuklanmıştı. (AA)

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