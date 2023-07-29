Zeytin tankında mide bulandıran görüntü! Bakanlık açıklama yaptı
Sosyal medyada ortaya çıkan yeşil zeytinin sepetlendiği anlara ait görüntüler mide bulandırdı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Manisa'da çekildiği ileri sürülen zeytin tankındaki görüntüler büyük tepki çekti.
TANKIN İÇİNE ÇIPLAK GİRDİ KASAYI DOLDURDU
Bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Mide bulandıran görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.