Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinin son görüntüleri yayınladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin son görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında batan ‘Kafkametler’ gemisinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya “Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan KAFKAMETLER gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
795 PERSONEL ARIYOR
11 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç ve 795 personel ile devam ettiği bildirildi. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.