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Zonguldak’ta bir denizcinin daha cesedi bulundu

Zonguldak'ta 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmalarında bir denizcinin daha cesedi bulundu.

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Zonguldak’ta bir denizcinin daha cesedi bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım’da meydana gelen fırtına nedeniyle batan ‘Kafkametler’ isimli kuru yük gemisinde kaybolan 12 mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar sırasında kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu yerden çıkarılma çalışmaları sürüyor. Daha önce 20 Kasım’da gemide çalışan aşçı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı. (DHA)

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