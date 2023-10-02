1 liralık tuvalet parası kavgası: Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Ankara’da bir caminin tuvaletine giren kişi, parası olmadığını söyleyerek 1 liralık kullanım ücretini vermek istemedi. Çıkan tartışma sonucunda cami tuvaletindeki görevli tarafından göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Sultan Alaaddin Camisi’nde, 1 liralık tuvalet parasını vermeyen Ali B., tuvalet görevlisi Hakan G. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caminin tuvaletinde görevli Hakan G., tuvaleti kullanan Ali B.’ye 1 TL ücret istedi. Ali B. ise parası olmadığını söyleyerek ücret ödemeyi reddetti. Bunun üzerine Hakan G. ile Ali B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan G., Ali B.’yi göğsünden bıçakladı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)