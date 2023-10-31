10’uncu Cumhurbaşkanı Sezer Eskişehir’deki Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir'de balmumu müzesini gezdi. Sezer'e Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen eşlik etti.

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10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir’de kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti.

Eskişehir’de düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na katılan 10’uncu Cumhurbaşkanı Sezer, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ndeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eşlik ettiği Sezer, müzedeki eserleri dikkatle inceledi.

Müzeyi ilk defa gezdiğini belirten Sezer, eserleri çok beğendiğini söyleyerek, Büyükerşen’e teşekkür etti. Büyükerşen de Sezer’i Eskişehir’de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, ziyaret için teşekkürlerini sundu. Sezer ve Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli ile fotoğraf çekildi. (DHA)