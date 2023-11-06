11 yaşındaki Muhammet’ten acı haber
Adana'da üç gün önce trafik kazasında yaralanan 11 yaşındaki Muhammet Emre Çündü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kozan ilçesi Deliçay Köprüsü yakınlarında, 3 Kasım’da Fatih Çündü’nün kullandığı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarparak takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Açık (62) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Çündü (39) ile araçta bulunan Muhammet Emre Çündü yaralandı.
11 yaşındaki Muhammet Emre Çündü, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Fatih Çündü’nün (39) ise Kozan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.