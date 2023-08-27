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17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale'de yakalanan 19 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 17'sinin tutuklandığını açıkladı.

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17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1’i yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 17’si tutuklandı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

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