2 arkadaşı kaçırıp dövdüler, sattıkları evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalattılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, zorla bir araca bindirip götürdükleri 2 arkadaşı darbederek, bir süre önce satın aldıkları evi tapuda zorla kendi üzerlerine geçirtip, 2,5 milyon liralık senet imzalatarak, üzerlerindeki bir miktar parayı da gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giden 2 kişi, 27 Mart’a 6 kişi tarafından darbedilip gasba uğradıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

İki arkadaş, bir süre önce Ege Mahallesi’nde bir ev satın aldıkları 2 kadın emlakçının, kendilerini arayıp, evi geri satın almak istediğini belirterek, “Buluşma yeri olan Süleyman Demirel Bulvarı’na geldiğimizde aracımızın önü 4 kişilik bir grup tarafından kesildi. Bizi araçtan indirip, başka bir araca bindirerek ıssız bir yere götürüp, darbettiler. 2,5 milyon liralık senet imzalattılar. Ardından da ertesi gün satın aldığımız evi, zorla tapuda kendi üzerlerine geçirttiler. Üzerimizdeki bir miktar parayı da aldılar” dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, olay yeri ve güzergahındaki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüpheliler tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 4’ünü Kuşadası, 2’sini ise İzmir’in Buca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından, bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. N.Ş., R.Ç. ve AA., tutuklandı. Emlakçılık yapan diğer 2 kadın şüpheli S.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)