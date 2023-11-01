3 akrabasını öldürdü, 667 gündür aranıyor

Kayseri'de, miras meselesi yüzünden patlak veren bir kavgada, Mehmet Yılmaz adlı şahıs, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile onların dayısı Serdar Yılmaz'ı tabancayla öldürdü. Ancak Mehmet Yılmaz, 667 gündür hala yakalanamadı.

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Olay, 3 Ocak 2022’de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan bir anlaşmazlık sonrasında kavga başladı. Kavga, kısa sürede şiddetlenerek devam etti.

KAVGAYA DİĞER AKRABALAR DA DAHİL OLDU

Kavgaya, Yılmaz kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu esnada, Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kuzen ile dayısı Serdar Yılmaz’a ateş açtı. Olay anında oradan geçmekte olan M.A. isimli bir başkasına da ateş edildi. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından kaçan Mehmet Yılmaz, hala yakalanabilmiş değil.

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Yılmaz’a yönelik 3 kez ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Aynı zamanda M.A.’nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ‘silahtan sayılan cisim ile yaralama’ suçundan ceza istendi. Cinayet sonrasında Mehmet Yılmaz ile görüştüğü iddia edilen arkadaşı Mehmet Y. ve avukatı E.A. hakkında da ‘suçluyu kayırmak’ suçundan dava açıldı.

‘KIRMIZI BÜLTEN’ BEKLENİYOR

Davanın 6’ncı duruşması Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, şikayetçi tarafın yakınları ve avukatları hazır bulundu. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, hala firari olan Mehmet Yılmaz hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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