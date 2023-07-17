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3. kattan düşen engelli genç öldü

Kayseri'de 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3. kattan düşen engelli genç öldü

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Papatya sokakta 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Ömer Abid T. (17) balkondayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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