3. kattan düşen engelli genç öldü
Kayseri'de 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Papatya sokakta 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Ömer Abid T. (17) balkondayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)