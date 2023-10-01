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5 araç birbirine girdi, 2’si alev aldı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Alev alan araçlardan 2'si, kullanılamaz hale geldi.

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5 araç birbirine girdi, 2’si alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası ilçesi Tepecik mevkisinde 5 araç sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.

Zincirlemede kazada 4 kişi yaralanırken, 2 araç alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

YOL 1 SAAT KAPANDI

Alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara yönü 1 saat kapalı kaldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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