5 araç birbirine girdi, 2’si alev aldı
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Alev alan araçlardan 2'si, kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası ilçesi Tepecik mevkisinde 5 araç sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.
Zincirlemede kazada 4 kişi yaralanırken, 2 araç alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
YOL 1 SAAT KAPANDI
Alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara yönü 1 saat kapalı kaldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)