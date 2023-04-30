5 yaşındaki Adil’den kahreden haber
Siirt'in merkeze bağlı Sütlüce köyünde Adil Özbek (5), arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düştü. Ekiplerin çalışmasıyla Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Siirt’te köye yakın bulunan Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu, ailelerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışmada, Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)