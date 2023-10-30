6 yaşındaki Yağmur feci şekilde can verdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta oynadığı sırada tadilat yapılan bir evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden Yağmur Girgin (6), akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Mersin’de ilkokul öğrencisi Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken, bu sırada komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu.
ÇIĞLIK ATARAK YERE YIĞILDI
Akıma kapılan Girgin, çığlık atarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Girginin cansız bedeni Adili Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)