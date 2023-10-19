7 iş yerini soyan hırsız tutuklandı
Erzurum'da 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeleri sonucu Y.B.T’yi (22) tespit ederek yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)