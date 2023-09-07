7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Mersin’de bir baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Babanın hayati tehlikesi devam ediyor.
Mersin’in Mut ilçesinde bir baba 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Meydan Mahallesi’nde meydana gelen cinayet, komşular tarafından fark edildi.
Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaşındaki Mehmet T.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Baba Mustafa T. ise intihar girişimi sonrasında ağır yaralı bir şekilde Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mustafa T.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. (AA)