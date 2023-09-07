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7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mersin’de bir baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayınlanma: 23:02 - 07 Eylül 2023 Güncellenme:
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Mersin’in Mut ilçesinde bir baba 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Meydan Mahallesi’nde meydana gelen cinayet, komşular tarafından fark edildi.

Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaşındaki Mehmet T.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Baba Mustafa T. ise intihar girişimi sonrasında ağır yaralı bir şekilde Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mustafa T.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. (AA)

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