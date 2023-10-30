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8’inci kattan düşen Münir hayatını kaybetti

Malatya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Münir Taylan Öncü (9) hayatını kaybetti.

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8’inci kattan düşen Münir hayatını kaybetti

Malatya’da 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü.

ANNE VE BABASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir’in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Münir Taylan’ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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