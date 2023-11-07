90 yaşındaki Gevriye’yi vurarak öldürdüler

Mardin'de yaşayan 90 yaşındaki Gevriye Akgüç adındaki yaşlı adam vurularak öldürüldü.

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Mardin’in Midyat ilçesinde, kırsal Yemişli Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki vatandaş, gece saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı bir saldırıya maruz kaldı.

Gevriye Akgüç adındaki yaşlı adam, saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Akgüç, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. (AA)

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