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Muhtar babasını öldürüldü, tutuklandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, muhtar olan Mevlüt Sandal ile oğlu K.S. arasında çıkan bir tartışma sonucunda K.S., babasını öldürdü. Olayın ardından K.S. tutuklandı.

Yayınlanma: 12:01 - 06 Kasım 2023 Güncellenme:
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Muhtar babasını öldürüldü, tutuklandı

Mersin’de gerçekleşen olay, gece saatlerinde Korucak Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Sandal ile oğlu K.S. arasındaki tartışma büyüdü, ve K.S. babasına tabanca ile 2 el ateş etti. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Mevlüt Sandal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. K.S. gözaltına alındı.

K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. K.S., ifadesinde aile içi anlaşmazlığın büyüyerek tartışmaya dönüştüğünü belirtti. (AA)

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