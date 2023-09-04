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ABD’li dağcı Mersin’de mahsur kaldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanması nedeniyle mahsur kalan ABD'li dağcının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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ABD’li dağcı Mersin’de mahsur kaldı

Mersin’de aralarında yabancıların da bulunduğu 14 kişilik dağcılık ekibi, Toros Dağları’nın 2 bin 200 rakımındaki Morca Mağarası’na iniş yaptı.

Ekipten ABD’li Mark Dickey (40), mağaranın yaklaşık 900 metre derinliğinde mide rahatsızlığı geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dickey’in kurtarılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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ABD AFAD Mersin
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