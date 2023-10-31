Açık bırakılan camdan 16 bin 200 dolar çaldı

Bursa'da hafif ticari araçta bırakılan dolar dolu çantayı fark edip, çalan Tahsin M. (23), yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, şüphelinin üzerinde çıkan 14 bin 650 dolar sahibine teslim edildi.

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Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde oturan Adem Boynuuzun (49), gece saatlerinde içinde 16 bin 200 dolar olan çantasını hafif ticari aracında bırakıp, evine gitti. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Boynuuzun, camlarının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine araçtaki paranın yerinde olmadığını anlayan Boynuuzun, durumu polise bildirdi.

PARMAK İZİ VE KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Ortak çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve kamera görüntüsünden şüphelinin Tahsin M. olduğunu belirledi. 24 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, üzerinden bulunan 14 bin 650 dolar Boynuuzun’a teslim edildi. Tahsin M., sorgusunun ardından ‘hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tahsin T.’nin Adem Boynuuzun’a ait aracın etrafında bir süre gezindiği, aracın içine cep telefonu feneri ile baktığı, ardından tam kapatılmayan camı açarak içerideki para dolu çantayı çalıp, uzaklaştığı görüldü. (DHA)

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