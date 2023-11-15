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Aile doktorunun sır ölümü

Trabzon'da bir aile hekimi evinin bahçesinde ölü bulundu.

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Aile doktorunun sır ölümü

Trabzon’un Arsin ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 57 yaşındaki Cengiz Çolak, Akçaabat ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Çolak’ın yakınları, akşam saatlerinde eve dönmeyince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak’ı bahçede hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çolak’ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (AA)

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