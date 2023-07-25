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Aileye traktör çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kaldırımda bekleyen aileye traktörün çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aileye traktör çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü traktör, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu mevkisinde kaldırımda bekleyen aileye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, duvara çarparak durdu. Kazada kaldırımda bekleyen Erkan, eşi Sevgi ve annesi Hüveyla Demirbaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Erkan Demirbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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