Anadolu Otoyolu’nda 8 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde TIR, kamyon ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.M. yönetimdeki 34 CCF 144 plakalı otomobil, Hatıplar mevkisinde Ş.K. idaresindeki 41 AJY 860 plakalı demir boru yüklü TIR’a çarptı.
Kazaya, D.Ş’nin kullandığı 54 DU 444 ve İ.Y. kontrolündeki 34 HL 543 plakalı otomobiller ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 GGF 497, 14 BS 034, 34 GZ 981 plakalı otomobiller ve 1 kamyon da karıştı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler İ.Y. ve D.Ş, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)