Aracın çarptığı erkek köpek öldü, dişi köpek günlerce başında bekledi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Fatih Eren (35), otomobil çarpması sonucu ölen erkek köpeğin başında beklediğini fark ettiği dişi köpeği, 1 hafta boyunca evden getirdiği yiyecekle besledi.

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Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkinde 23 Ocak’ta otomobil çarpması sonucu bir erkek köpek öldü. İlçede elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren, yolda bir erkek köpeğin öldüğünü, dişi bir köpeğin de yanında beklediğini gördü.

Eren, ölen köpeği yoldan kenara çekti, evden getirdiği yiyecekle dişi köpeği besledi. Köpeğin burada 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren;

“Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek yiyecek alıp, geldim. 1 hafta boyunca besledim” dedi. (DHA)

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