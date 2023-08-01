Arazisine yukardan bakmak istedi, asansör boşluğuna düşüp öldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen İbrahim K. yaşamını yitirdi. İbrahim K.'nın çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için inşaata girdiği öğrenildi.
İbrahim K. (51), iddiaya göre, çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için Nur Mahallesi’nde bir inşaatın 4. katına çıktı.
İnşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan İbrahim K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)