ATV kazasında sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden ATV aracından düşerek sürüklenen sürücü Mustafa Evlioğlu (48), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Opera Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Evlioğlu yönetimindeki ATV aracı, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan ATV’den düşen Mustafa Evlioğlu, yola savrulup sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Evlioğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evlioğlu’nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)