Avukatlardan Can Atalay’ı tahliye etmeyen hakim için HSK’ya şikayet

İstanbul Barosu, AYM hükmüne karşın Can Atalay hakkında tahliye kararı vermeyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında HSK'ya şikayette bulundu.

Ali Selim YAMANLI

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AYM'nin, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmeden dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilen Atalay için İstanbul Barosu tarafından açıklama yapıldı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç “Hak ihlali sona erdirilmeyip, tahliye sağlanmadığından, Baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında ‘görev suçu' ve ‘meşru vasıtaları kullanmak sureti ile hürriyeti tahdit' nedeni ile şikayette bulunulmuştur” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM'nin 9 üyesinin ‘hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından, karar önceki hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı. Mahkemenin, tahliye kararı vermeden dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesine tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin İstanbul Barosu tarafından da Çağlayan Adliyesi’nde bir basın açıklaması yapıldı.

“AYM KARARININ TANINMADIĞI ÜLKEDE DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ”

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

– Cumhuriyetimizin temel nitelikleri Anayasa'nın 2.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ise; yasama, yürütme ve yargı organlarının Anayasa ile bağlı olduğu devlettir.

Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin, AİHM'nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede hukuk devletinden de demokrasiden de söz edilemez. Anayasa’nın 153/6 maddesine göre “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Cumhuriyetimizin 100.yılının kutlandığı bugünlerde AYM kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır.

“YARGILAMA SÜRECİ HUKUKSUZLUKLAR SİLSİLESİ”

Anayasa Mahkemesi 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın Seçilme ve ‘Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı' ile ‘Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında “Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) GÖNDERİLMESİNE” denilerek açıkça belirtilmiştir.

Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine AYM kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir. Bu husus kararda açıkça belirtilmiştir.

“CAN ATALAY DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ”

Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum ‘hürriyeti tahdit' ve ‘görevi kötüye kullanma' suçlarını oluşturur.

Buna karşın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı imzası ile dosya Yargıtay'a gönderilmiştir. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece Başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek Anayasal yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmelidir.

MAHKEME BAŞKANI HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi daha önce AYM'nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararı doğrultusunda tespit edilen hak ihlallerinin, ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlamış, mahkumiyet hükmünün infazını durdurmuş ve Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyesini sağlamıştır. Aynı süreç AYM'nin vermiş olduğu Can Atalay kararı içinde işlemelidir. Hak ihlali sona erdirilmeyip, tahliye sağlanmadığından, Baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında ‘görev suçu' ve ‘meşru vasıtaları kullanmak sureti ile hürriyeti tahdit' nedeni ile şikayette bulunulmuştur.

Yargının taraflı ve bağımlı olmasının yeni bir örneğinin yaşanıyor olması, AYM'nin yoruma açık olmayan hak ihlali ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında üyemiz Av. Can ATALAY için sesimizi yükseltmek ve “Hukuk Devletine Saygı” demek için bir aradayız. Yargı kurumlarını hukuk devletine bağlı olmaya ve saygı duymaya davet ediyoruz.”

“HAKİMLER SAĞIR, DUYMAZ OLMUŞ”

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Anayasa Mahkemesi’ne seslerini duyurduklarını ve hukuka uygun bir karar verildiğini söyledi. Altun, “Sesimizi Anayasa Mahkemesi’ne duyurmaya çalıştık, demek ki Anayasa Mahkemesi’nin binasının duvarları ince, demek ki orada hakimlerin koridorlarında kilitli kapılar yok. Orada sesimiz duyuldu ve Anayasa Mahkemesi üyeleri tam da bağlı oldukları anayasaya uygun olarak bir karar verdiler. Çağlayan Adliyesi yapılırken duvarları herhalde kalın yapılmış, koridorları kapatılmış, güvenlik görevlilerinden başka kimsenin giremediği alanlar yaratılmış. Hakimlerimiz sağır, hakimlerimiz duymaz olmuş” açıklamasını yaptı.

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