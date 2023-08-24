Ayağı gün geçtikçe çürüyor

Yakalandığı Buerger hastalığı nedeniyle sağ ayak parmakları çürüyen ve dayanılmaz acılar çeken 64 yaşındaki Engin Şimşek için doktorlar ayağının kesilmesi teşhisinde bulundu. Şimşek, tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmasına rağmen iddiaya göre 3 aydır hastanede boş yatak olmadığı söylenerek hastaneye yatışı yapılmıyor. Sürekli hastane önünde bekleyen Şimşek yardım bekliyor.

Ali Selim YAMANLI

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64 yaşındaki Engin Şimşek, yaklaşık 1,5 sene önce yakalandığı Buerger hastalığı nedeniyle sol bacağı kesildi. Bir süre sonra hastalık sağ bacağına da sıçradı. Dayanılmaz acılar çeken ve sağ ayak parmakları çürümeye başlayan Şimşek için doktorlar, tedavisi için sağ ayağının kesilmesi teşhisinde bulundu.

“HASTANEDE BOŞ YER YOK DİYEREK BENİ OYALIYORLAR”

Tedavisi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Engin Şimşek'e iddiaya göre 3 aydır hastanede boş yatak olmadığı söylenerek hastaneye yatışı yapılmıyor. Her gün hastane önünde bekleyen Şimşek, yaşadığı durumu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Buraya geleli 4 ay oldu. Acile ilk geldiğimde parmaklarımın durumu daha iyiydi. Bana, ‘ortopediden randevu alın’ dediler. Bir ay sonraya randevu aldım. Doktor numaramı aldı, hastaneye yatışın verilecek dedi. Bir ay geçti, iki ay geçti ses yok. Doktoru görüyorum, soruyorum, ‘ne zaman yatacam’ diye ‘yukarıda boş yer yok’ diyor. Beni öyle oyalıyorlar. Mayıs ayından beri bekliyorum. Buradaki doktorlar ayağımın çürüdüğünü gördükleri halde hiç birşey yapmadılar. Yara merkezine gönderdiler. Oradaki doktorlar, ‘bizim buna yapacak bir şeyimiz yok’ dedi. Buranın kalp doktoru, genel cerrahı, enfeksiyon doktoru ayak kesilecek diye onay vermiş. Kağıda yazılı. Ama halen hiçbir adım atılmıyor. Buraya gelip her gün bekliyorum. Acilde sadece ağrı kesici vurduruyorum. Anca ilaç yazıp gönderiyorlar. 3 aydır oradan oraya gönderiyorlar. Yaptıkları hiç birşey yok. Her gün bu hastanenin önünde bekliyorum yatışım yapılır diye ancak hiçbir sonuç alamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.“

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?

Buerger hastalığı atar ve toplardamarların tıkanması hastalığıdır. Damarlar, iltihap pıhtı ile tıkanır ve özellikle parmaklara giden kan akımı azalır, sonuç olarak parmaklarda şiddetli ağrı, iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkar.