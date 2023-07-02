Babasının evini ve arabasını yaktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tartıştığı babasının evi ile otomobilini ateşe verince gözaltına alınan Muhammed Kaya (23), tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman’da gerçekleşen olay, cuma günü gece saatlerinde Ciritmeydan Mahallesinde meydana geldi. Yurt dışında yaşadığı ve bayram tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Muhammed Kaya ile babası Sabri Kaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Muhammed Kaya, ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil ev ile sokakta park halinde olan babasına ait 34 CTP 78 plakalı otomobili benzin dökerek ateşe verdi.

Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ev ve otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekipleri sokaktaki güvenlik kamerasından şüphelinin Muhammed Kaya olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Annesini ve kardeşini odaya kilitledi, babasının boğazını kesti