Barışmak için buluşan iki grup arasında kavga çıktı

İstanbul Pendik'te aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir kafede buluşan iki grup arasında kavga çıktı. Bir kafe çalışanın darp edildiği kavga ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim’de Esenler Mahallesi’ndeki bir kafede iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında daha önce tartışma yaşanan iki grubun barışmak amacıyla geldikleri kafede yeniden tartıştıklarını, kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan bir garsonun darp edildiğini, bu sırada şüphelilerden birinin de havaya ateş ettiğini belirledi.

Kafeye geldikleri araçların plakalarından kimlikleri belirlenen B.Ö. ve E.Ş. ile M.D, Ö.D. ve A.D. olayda kullanılan tabancayla Orhangazi Mahallesi’nde yakalandı.

Şüphelilerden 4’ü emniyetten serbest bırakılırken, M.D. adliyeye sevk edildi. M.D. hakkında “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu arada iki grup arasında çıkan kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, tarafların kavga ettiği sırada iş yerindeki bir çalışanın gruptakileri ayırmaya çalıştığı görüldü.