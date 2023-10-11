Belediye başkanının kızının iş yerine saldırıda tutuklama kararı

Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait güzellik merkezine silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıyla ilgili G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ve E.E. (20) adlı şüpheliler tutuklandı.

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Adana’da gerçekleşen olay, 6 Ekim’de saat 10.00 sıralarında Çukurova ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. İki motosikletli şüpheli, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in kızı Melike Çetin Aykal’ın güzellik merkezine tabancayla ateş açtı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, iş yerinin camlarına 7 mermi isabet etti. Binadaki diğer iş yerlerine de 7 mermi isabet etti, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırı anında iş yerinde bulunanlar, hızla binayı terk etti.

Polis, ihbar üzerine olay yerine gitti ve 15 boş kovan buldu. Polis, saldırıya karışan G.Ç.S., D.C.D. ve E.E.’yi saklandıkları yerde düzenlenen bir operasyonla yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandılar. (DHA)