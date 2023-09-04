Belediye çalışanı 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan büyükşehir belediyesi çalışanı sürücü, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Gün, sevk edildiği Konya’da tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KOSKİ) çalışan Muhammed Gün’ün cenazesinin ilçeye bağlı Karaali Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.
Yabancı uyruklu A.H. yönetimindeki 42 MA 8745 plakalı minibüs, 30 Ağustos’ta Muhammed Gün’ün kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosikletle çarpışmış, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gün, Konya’ya sevk edilmişti.
Aracı bırakarak olay yerinden kaçan A.H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)