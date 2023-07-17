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Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. (10) kayboldu. Ekipler, evin yakınında bulunan sulama kanalında arama çalışması başlattı.

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Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı

Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde, oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. geri dönmedi. Ailesi Beyza’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Beyza’nın evinin yakınından geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, suda arama çalışması başlattı. (DHA)

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