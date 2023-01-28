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Bingöl’de kar nedeniyle 245 yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yayınlanma: 17:16 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Etkisini artırarak devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

245 KÖY YOLU KAPANDI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Üçgül, “Karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimize kolaylıklar dilerim.” dedi. (AA)

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