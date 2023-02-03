Bodrum’da önce hortum sonra dolu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden çıkan hortum korku ve heyecan yarattı. Dev hortumun ardından yaklaşık 15 dakika süren şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. O anlar SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bugün öğle saatlerinde aniden ortaya çıkan dev hortum korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Turistik Gümbet Mahallesi'ne yaklaşık 2 mil uzaklıkta Datça açıklarından Bodrum'a doğru gelen 1 kilometre uzunluğundaki 300 metre genişliğindeki dev hortum görenleri şok etti.

DEV HORTUM ARABALARI UÇURACAK GÜÇTEYDİ

61 yaşındaki uçak mühendisi Cenk Sezgin yaptığı açıklamada “Balkonda otururken dev hortumun Datça tarafından ilçeye doğru geldiğini gördük, heyecanlandık. Geçmişte kaptanlık ve su sporları yaptığım için biliyorum hortumun merkezindeki kuvvet yaklaşık 150 kilometre hızdaydı, yaklaşık 10 dakika devam ettikten sonra Turgutreis tarafında kayboldu, karaya çıksaydı arabaları uçuracak güçteydi, bir felaketin eşiğinden dönüldü, şanslıydık” diye konuştu.

HORTUMUN ARDINDAN DOLU SAĞANAĞI BAŞLADI

Hortumun ardından aniden başlayan dolu yağışı ilçede bazı evleri camlarını çatlattı. Ceviz büyüklüğünde ve yaklaşık 14 dakika süren dolu yağışı sırasında sokaklarda olanlar sığınacak yer aradı. 30 yaşındaki Melis Girgin “Bodrum açıklarında önce hortumu gördük ardından hava birden değişti, büyük dolu parçaları düşmeye başladı, her yer bembeyaz oldu” diye konuştu. Dev hortum ve dolu yağışı SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

İlginizi Çekebilir İzmir'de aynı anda 8 hortum oluştu