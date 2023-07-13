Burdur’da yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı.
Karamanlı ilçesine bağlı Toytepesi mevkisinde başlayan ve elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için belediyeden yapılan anonsla çiftçilerden yardım istendi.
Bunun üzerine kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alanda hasar oluştu. (AA)