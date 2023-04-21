‘Cesur’a tecavüz eden sapık tutuklansın’

Antalya’da Cesur isimli köpeği kullandığı otobüsle kaçırıp tecavüz ettiği öne sürülen O.Ü.’nün tutuklanarak cezalandırılması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada kısa sürede 7 bin 500 imzaya ulaşıldı. Suçunu kabul eden ve bunu ilk kez yapmadığını itiraf eden şüphelinin serbest kalması tepkilere neden olmuştu.

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Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi’nde Cesur isimli köpeği çalıştığı bir tur firmasının servis otobüsünün bagajına atarak kaçırıp tecavüz ettiği öne sürülen O.Ü. 'nün tutuklanarak cezalandırılması için imza kampanyası başlatıldı.

“KÖPEĞİMİZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ”

Köpeğe tecavüz eden kişinin tutuklanması istenilen İmza kampanyasında şu ifadelere yer verildi: “Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi’nde bir ablamızın sokakta baktığı Cesur isimli köpeğimiz, 15 Nisan Cumartesi günü, bir tur firmasının servis şoförü olan O.Ü. tarafından kullandığı otobüsün bagajına atılarak kaçırıldı. Cesur’u bulmak için ayağa kalkan mahalleli, kamera görüntülerinden O.Ü.’yü tespit etti ve yakalayarak karakola teslim etti.”

“1 AY ÖNCE BAŞKA BİR KÖPEĞE DE TECAVÜZ ETMİŞ”

Şahısın Cesur’a canice tecavüz ettiğini itiraf ettiğinin de belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi: “Kendinde hastalık olduğunu, 10 yıldır çeşitli yerlerde bunu yaptığını, doktorun köpeklerle cinsel ilişki önerdiğini, arkadaşlarının da böyle yaptığını söyledi.

Bu süreçte öğrendik ki, 1 ay önce sahipli bir köpeğe de aynı şekilde tecavüz etmiş, köpeğin sahibine yakalanmasına rağmen, kaçmayı başarmış. Kamera görüntüsü de olmadığı için hiçbir ceza almamış. Bu kez kamera görüntüleri de var; itiraf da. O.Ü. tutuklansın! Adalet istiyoruz!”

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