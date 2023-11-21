CHP’den öğretmenlere 24 Kasım’da bir maaş ikramiye teklifi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Cumhuriyetin 100. yılı itibarıyla her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş tutarı kadar ikramiye verilmesi için kanun teklifi hazırladı. İktidar milletvekillerine seslenen Köksal “Teklife elleriniz yine ret oyu için kalkmasın” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Cumhuriyetin 100. Yılından itibaren her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş tutarı kadar ikramiye verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin'e öğretmenlerin yoksulluk ve açlık sınırı altındaki maaşlar ile çalışmak zorunda bırakıldığını aktaran ve iyileştirme talep eden Köksal, Meclise sunduğu kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

– Ülkemizin gelecek nesillerini yetiştiren öğretmenlerimiz ne yazık ki son yıllarda mesleği itibarsızlaştıran adımlar sebebi ile hem ekonomik olarak zorluğa itilmiş hem de çözüm bekleyen sorunları ile baş başa bırakılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözlerinden de anlaşılacağı üzere ülkemizin geleceğinin inşasında öğretmenlerimize yüklenen sorumluluk oldukça büyüktür. Ancak bu büyük sorumluluğu yüklenen öğretmenlerimiz yalnızlaştırılmıştır.

25 YILLIK ÖĞRETMENİN MAAŞI 24 BİN 154 TL

Atanamayan 1 milyonu aşkın öğretmenin görev beklediğini de dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

– 85 bin öğretmen açlık sınırının altında ücretli olarak çalışıyor. MEB'in bütçesinin yüzde 81'i personele ayrılmış olarak görünüyor. Öğretmen ise hak ettiği maaşı alamıyor. 25 yıllık bir öğretmenin 24 bin 154 TL maaş aldığı, 1 milyonu aşkın öğretmenin atama beklediği, ücretli öğretmenlerin açlık sınırının altında maaşlar ile çalıştırıldığı ülkemizde, ekonomik bir refahtan bahsedilemez. Kürsü başından sürekli halka iletilen ekonomimizin çok iyi olduğuna yönelik söylemleri ne yazık ki öğretmenlerimizin adeta yoksulluğa ve açlığa mahkum edildiği maaşlar da ortaya koymaktadır.

“SAMİMİYSENİZ ELLERİNİZ RET OYU İÇİN KALKMAZ”

İktidar ve ortaklarının milletvekillerine de seslenen Köksal şunları söyledi:

– Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkemizin ekonomik gücünü gösterecek işlerden biri de bu yıl itibari ile geçerli olmak üzere tüm öğretmenlerimize her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aylık maaş tutarları kadar ikramiye vermek olacaktır. Bu kanun teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı itibarıyla her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere aldıkları maaş tutarınca ikramiye verilmesini hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin haklarının iyileştirilmesinde eğer ki samimi iseniz, iktidar ve ortaklarının elleri bu kez de öğretmenlere verilecek ikramiyeler için ret oyuna kalkmaz.