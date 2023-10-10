Çıplak fotoğrafla şantaj davasında istenen ceza belli oldu

Ankara'da yaşanan bir olayda, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.F.D.'ye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığını iddia eden ve kendisini darbettiğini ileri süren Alev D. (37), M.F.D.'yi (35) 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Sanık Alev D., tutuksuz olarak yargılanıyor ve savcı mütalaasını açıkladı. Alev D. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi.

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Geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda, Alev D., M.F.D.’den ayrılmak ve eşyalarını almak için evine gitti. Ancak M.F.D., kendisini aldattığını iddia ederek Alev D.’yi darbetti ve çakı sapıyla başına vurdu. Bu sırada Alev D., düşen çakıyı alarak M.F.D.’yi yaraladı. Alev D., olay sırasında polisi arayarak kendisini rehin aldığını iddia etti. Polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alev D. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme, Alev D.’nin tahliyesine karar verdi.

11 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bugün görülen davanın 2. duruşmasında M.F.D. mahkemeye katılmadı. Mahkeme başkanı, M.F.D. hakkında Alev D.’ye yönelik başka bir dava açıldığını bildirdi. Savcı, Alev D.’nin haksız tahrik altında hareket ettiğini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Alev D. beraatını talep ederken, avukatı müvekkilinin polisi arayarak öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)

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