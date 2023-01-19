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Dengesini kaybederek iş yeri penceresinden düştü, kurtarılamadı

Kırıkkale'de iş merkezinin 3. katındaki pencereden kaldırıma düşen kişi hayatını kaybetti.

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Dengesini kaybederek iş yeri penceresinden düştü, kurtarılamadı

Kırıkkale, Zafer Caddesi’ndeki 4 katlı bir iş merkezinin 3. katında bulunan mimarlık ofisinde çalışan Mustafa Ç. (68), pencerenin yanında bulunduğu sırada dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mustafa Ç, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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