Denizde fenalaşan Havva hemşire, yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesi Devlet Hastanesinde görevli ameliyat hemşiresi Havva Şeref (55), girdiği denizde fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Şerefin kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği öğrenildi.

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Mersin’in Anamur ilçesindeki Ören Sahili’nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı. Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şerefin kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, ‘Benden bu kadar’ dediği belirtildi. Anamur Devlet Hastanesinde Havva Şeref için tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şerefin cenazesi önce Göktaş Mahallesindeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı’nda defnedildi. (DHA)

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